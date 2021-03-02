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Саркозі може звернутися до ЄСПЛ через судовий вирок у Франції

Новость на русском → Париж, Вівторок 02 березня 2021 21:12
Саркозі може звернутися до ЄСПЛ через судовий вирок у Франції Фото: Ніколя Саркозі (flickr.com netelyx)
Автор: Дмитро Левицький

Колишній президент Франції Ніколя Саркозі, якого визнали винним у корупції і торгівлі впливом, заявив про намір позиватися до Європейського суду з прав людини. Він не визнає себе винним.

Про це повідомив французький телеканал BFM TV.

За словами Саркозі, він не хоче, щоб "його власну країну засудили", але готовий на такий крок заради демократії.

"Можливо, цю боротьбу доведеться закінчити в ЄСПЛ. Для мене було б болючим, якби мою власну країну засудили, але я готовий. Я готовий, тому що це буде ціною демократії", - сказав він.

Подати позов до ЄСПЛ французький екс-президент зможе лише після програшу в національних апеляційних та касаційних інстанціях.

Нагадаємо, цього тижня суд Парижа визнав Саркозі винним у корупції та торгівлі впливом по "справі про прослуховування". Саркозі засудили до 3 років в'язниці, два з яких умовно.

Також РБК-Україна писало, що Саркозі можуть замінити рік в'язниці на домашній арешт. Питання зміни виду покарання розглядатиме спеціальний суддя, але коли, поки невідомо.

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