Саркозі може звернутися до ЄСПЛ через судовий вирок у Франції

Колишній президент Франції Ніколя Саркозі, якого визнали винним у корупції і торгівлі впливом, заявив про намір позиватися до Європейського суду з прав людини. Він не визнає себе винним.

За словами Саркозі, він не хоче, щоб "його власну країну засудили", але готовий на такий крок заради демократії.

"Можливо, цю боротьбу доведеться закінчити в ЄСПЛ. Для мене було б болючим, якби мою власну країну засудили, але я готовий. Я готовий, тому що це буде ціною демократії", - сказав він.

Подати позов до ЄСПЛ французький екс-президент зможе лише після програшу в національних апеляційних та касаційних інстанціях.