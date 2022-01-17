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Стало відомо, чому затримався паспортний контроль Порошенка у "Жулянах"

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Київ, Понеділок 17 січня 2022 11:31
Стало відомо, чому затримався паспортний контроль Порошенка у "Жулянах" Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Ілона Свиридова

Паспортний контроль колишнього президента України Петра Порошенка в аеропорту Києва ім. Сікорського ("Жуляни") затримався через необхідні процедури. Зокрема, прикордонники повідомили про його прибуття до правоохоронців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

У релізі йдеться, що прикордонники чітко дотримувалися норм законодавства при перетині кордону Порошенка.

"Зазначимо, Держприкордонслужба забезпечує розшук у пунктах пропуску через державний кордон осіб, які переховуються від органів досудового розслідування та суду, а також виконання в установленому порядку доручень правоохоронних органів. У ході заходів контролю щодо прибуття Петра Порошенка до України прикордонники повідомили представників правоохоронних органів", - йдеться у повідомленні.

Також у Держприкордонслужбі спростували маніпуляції про те, що Порошенка нібито намагалися не пустити до України.

"Крім того, кожна особа проходить певні заходи прикордонного контролю, які тривають необхідну кількість часу. Надалі Петро Порошенко був оформлений у прикордонному плані на в'їзд до України", - додали в ДПС.

Нагадаємо, сьогодні колишній президент повернувся в Україну, у Печерському районному суді йому обиратимуть запобіжний захід у справі про державну зраду та сприяння терористичним організаціям. Представники Держбюро розслідувань намагалися йому прямо в аеропорту вручити повістку до суду.

РБК-Україна слідкує за подіями в оновлюваному матеріалі "З літака до суду. Порошенко повернувся до України: всі подробиці".

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