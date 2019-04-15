Прокуратура просить відсторонити Мангера від посади ще на 2 місяці

Сторона обвинувачення у справі Владислава Мангера просить відсторонити підозрюваного від займаної посади строком на два місяці. Про це в ході судового засідання заявив прокурор Сергій Василенко, повідомляє РБК-Україна.

Прокурор Сергій Василенко в ході засідання озвучив обгрунтування клопотання про продовження терміну відсторонення.

"В клопотанні прокуратура просить продовжити строк відсторонення від посади Владислава Мангера", - заявила суддя Наталя Притула.

Василенко зазначив, що й досі існують ризики стосовно свідків у справі, а також стосовно представника сім'ї Гандзюк - Євгенії Закревської.

"Підставою для неприязні є відносини Мангера по відношенню до Катерини Гандзюк. Строк досудового розслідування було продовжено до 3.07.2019", - заявив прокурор.

Сторона захисту стверджує, що, згідно нормам КПК, не можна продовжувати термін відсторонення, якщо він вже стік.

"Вказані обставини продовжують існувати, а значить існують і вказані ризики. Всі свідки наразі не допитані. При наявності достатніх доказів, я прошу задовольнити моє клопотання. Прошу продовжити строк по відстороненню на два місяця", - сказав прокурор.

Зазначимо, строк відсторонення Мангера від посади стік ще 6 квітня.

Нагадаємо, останнє засідання так і не відбулось, оскільки, за словами захисту, Владислав Мангер перебував у реанімації у місті Херсон.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Мангер повернувся на роботу. За даними джерела, Мангер з ранку приходив на роботу і приймав відвідувачів, у той же час, за словами його адвокатів, Мангер ще позавчора перебував у реанімації.