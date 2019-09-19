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Мінеру мосту Метро повідомили про підозру

Новини » Надзвичайні події    19.09.2019 - 18:16
Мінеру мосту Метро повідомили про підозру
Фото: спецоперація на мосту Метро (РБК-Україна)

Бельку інкримінують хуліганство та неправдиве повідомлення про мінування

Правоохоронці повідомили про підозру Олексію Бельку, який вчора, 18 вересня, погрожував вчинити вибух на мосту Метро в Києві. Про це повідомляє Прокуратура міста Києва на сторінці у Facebook.

Як повідомляється, дії Белька були кваліфіковані як завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху та хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї (ч. 2 ст. 259 та ч. 4 ст. 296 КК України).

Наразі прокуратура вирішує питання щодо обрання запобіжного заходу підозрюваному.

Мінеру мосту Метро повідомили про підозру

Нагадаємо, раніше адвокат Масі Наєм повідомив, що у п'ятницю, 20 вересня, суд обере запобіжний захід його підзахисному Олексію Бельку, який погрожував підірвати міст Метро в Києві. Також він зазначав, що дії Белька були кваліфіковані як хуліганство.

Також РБК-Україна писало, що поліція не кваліфікуватиме дії Белька, який погрожував підірвати міст Метро, як підготовку терористичного акту. За словами начальника київської поліції Андрія Крищенка, правоохоронці погодили цю позицію з прокуратурою міста Києва.

Крім того, глава Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що проситиме про мінімальне покарання для Олексія Белька, який у середу, 18 вересня, влаштував провокацію на мосту Метро в Києві.

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