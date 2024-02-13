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Прокуратура в Польше начала расследование из-за скандала с украинским зерном на границе

Фото: польские фермеры рассыпали зерно из украинских фур на границе (facebook.com/andriy sadovyi)
Автор: Валерия Полищук

Окружная прокуратура города Хелм начала расследование по факту сброса зерна с украинских грузовиков на границе с Украиной. Расследование ведется по факту уничтожения имущества и нарушения таможенной безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Farmer.

По предварительным данным полиции, участники акции протеста сорвали таможенные пломбы с трех грузовиков, следовавших из Украины, в результате чего часть зерна высыпалась на проезжую часть.

По предварительным оценкам, из каждого грузовика высыпалось около тонны зерна.

"Расследование было начато по двум статьям - уничтожение имущества и нарушение таможенной безопасности. В настоящее время по делу ведется разбирательство. Мы допрашиваем свидетелей, собираем записи камер видеонаблюдения и документацию по трем перевозкам", - заявила пресс-секретарь Люблинской региональной прокуратуры Агнешка Кемпка.

Злоумышленникам грозит лишением свободы на срок до пяти лет.

Скандал с зерном

12 февраля польские фермеры остановили три грузовика на границе с Украиной, а затем высыпали оттуда на дорогу часть украинского зерна, которое предназначалось для экспорта.

Реагируя на скандал, посол Украины в Польше Василий Зварыч заявил, что украинская сторона уже обратилась в полицию.

Дипломат отметил, что польская полиция открыла производство и приступила к необходимым процедурам. Украинские дипломаты находятся на прямой связи с водителями указанных грузовиков.

Более детально о скандале можете узнать в материале РБК-Украина.

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