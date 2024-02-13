Прокуратура у Польщі розпочала розслідування через скандал із українським зерном на кордоні

Окружна прокуратура міста Хелм почала розслідування за фактом скидання зерна з українських вантажівок на кордоні з Україною. Розслідування ведеться за фактом знищення майна та порушення митної безпеки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Farmer.
За попередніми даними поліції, учасники акції протесту зірвали митні пломби з трьох вантажівок, які прямували з України, внаслідок чого частина зерна висипалася на проїжджу частину.
За попередніми оцінками, з кожної вантажівки висипалося близько тонни зерна.
"Розслідування було розпочато за двома статтями - знищення майна та порушення митної безпеки. Наразі у справі ведеться розгляд. Ми допитуємо свідків, збираємо записи камер відеоспостереження і документацію за трьома перевезеннями", - заявила прессекретарка Люблінської регіональної прокуратури Агнешка Кемпка.
Зловмисникам загрожує позбавленням волі на строк до п'яти років.
12 лютого польські фермери зупинили три вантажівки на кордоні з Україною, а потім висипали звідти на дорогу частину українського зерна, яке призначалося для експорту.
Реагуючи на скандал, посол України в Польщі Василь Зварич заявив, що українська сторона вже звернулася до поліції.
Дипломат зазначив, що польська поліція відкрила провадження і розпочала необхідні процедури. Українські дипломати перебувають на прямому зв'язку з водіями зазначених вантажівок.
Більш детально про скандал можете дізнатисяу матеріалі РБК-Україна.
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