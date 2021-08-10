Прокуратура відкрила кримінальну справу через перешкоджанню богослужіння ПЦУ в Криму

Провадження відкрите за ч.1 ст.180 КК України. Досудове розслідування буде здійснюватися ГУ НПУ в АР Крим та м. Севастополя.

В неділю, 8 серпня, представники так званого "Центру протидії екстремізму" російського окупаційного режиму у Криму на чолі з майором Горєвановим увірвалися до монастиря Святого Димитрія Солунського Кримської єпархії ПЦУ, що знаходиться у с. Балки, Білогірського району.

Російські силовики насильно змусили настоятеля монастиря архімандрита Даміана зупинити богослужіння. На усіх учасників богослужіння склали протоколи.

Свої незаконні дії "правоохоронці" намагались обґрунтувати тим, що молитва здійснювалась у не відповідності до російського законодавства.

"Такі дії окупантів є прямим порушенням норм міжнародного гуманітарного права і черговим підтвердженням дискримінації та тиску на єдину українську релігійну громаду в Криму. Відтак, в рамках кримінального провадження, буде надана відповідна правова оцінку вказаним діям представників окупаційної влади", - наголосили в прокуратурі.