Прокуратура открыла уголовное дело из-за препятствования богослужению ПЦУ в Крыму

Производство открыто по ч. 1 ст. 180 УК Украины. Досудебное расследование будет осуществляться ГУ НПУ в АР Крым и г. Севастополя.

В воскресенье, 8 августа, представители так называемого "Центра противодействия экстремизму" российского оккупационного режима в Крыму во главе с майором Горевановым ворвались в монастырь Святого Димитрия Солунского Крымской епархии ПЦУ, что находится в с. Балки, Белогорского района.

Российские силовики насильно заставили настоятеля монастыря архимандрита Дамиана остановить богослужение. На всех участников богослужения составили протоколы.

Свои незаконные действия "правоохранители" пытались обосновать тем, что молитва осуществлялась в не соответствии с российским законодательством.

"Такие действия оккупантов являются прямым нарушением норм международного гуманитарного права и очередным подтверждением дискриминации и давления на единую украинскую религиозную общину в Крыму. Следовательно, в рамках уголовного производства, будет предоставлена соответствующая правовая оценка указанным действиям представителей оккупационной власти", - отметили в прокуратуре.