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Прокуратура відкрила провадження через обшук в члена Меджлісу

Новини » Надзвичайні події    27.09.2019 - 20:26
Прокуратура відкрила провадження через обшук в члена Меджлісу
Фото: обшуки в члена Меджлісу (з відкритих джерел)

ФСБ провела обшук в кримськотатарського активіста 27 вересня

Прокуратура Автономної Республіки Крим відкрила кримінальне провадження через обшук в будинку кримьскотатарського активіста та члена Меджлісу Ільвера Аметова, який 27 вересня здійснили співробітники ФСБ Росії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Telegram-канал прокуратури АРК.

Як повідомляється, за фактом незаконних обшуків в кримськотатарського активіста Аметова в окупованому Судаку прокуратура відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 162 Кримінального кодексу України, а саме - порушення недоторканості житла.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 27 вересня в окупованому Криму співробітники ФСБ РФ проводять обшук у кримськотатарського активіста Ільвера Аметова, який є членом Судакського регіонального Меджлісу. Обшук здійснювався без присутності адвоката.

Також РБК-Україна писало, що 19 вересня співробітники ФСБ РФ провели обшуки в селі Сонячна Долина, яке розташоване недалеко від міста Судак. Обшук відбувався у будинку кримських татар.

Крім того, 9 вересня в окупованому Криму повідомили про затримання на кордоні півострова з Херсоном двох громадян України. Як заявили в російському ФСБ, затримані українці нібито підозрюються у скоєнні шахрайств на території окупованого півострова.

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