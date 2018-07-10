У Харкові звільнили поліцейських, які побили чоловіка на вокзалі

Старші сержанти і капрал сектору патрульної поліції Харкова звільнені з посад

Харківських поліцейських, котрі нещодавно на залізничному вокзалі знущалися над чоловіком, що було знято очевидцями на відео, звільнили з роботи. Про це у Facebook повідомив начальник Головного управління поліції у Харківській області Олег Бех.

Він зазначив, що ретельно переглянув та вивчив усі відеоматеріали і "без жодного сумніву підписав наказ" про звільнення правоохоронців.

Додав що зняті на відео правоохоронці виявились співробітниками сектору патрульної поліції Холодногірського відділу поліції - старші сержанти і капрал сектору патрульної поліції.

"Своєю зухвалою, ганебною поведінкою вони грубо порушили один з принципів діяльності поліції - дотримання прав і свобод людини. Після такого кричущого факту неадекватних дій правоохоронців, невиконання ними вимог закону "Про Національну поліцію" вони не мають жодного морального права залишатися на своїх посадах", - написав Бех.

Також уточнив, що безпосередній керівник поліцейських - командир взводу - попереджений про неповну посадову відповідальність.

"Крім того, т.в.о. начальника Холодногірського відділу поліції отримав суворе попередження про необхідність дотримання підпорядкованим особовим складом службової дисципліни та прав і свобод громадян", - повідомив Бех.

Харківський відділок поліції!

Поліцейські знущаються над людьми!

РВ біля залізничного вокзалу!

Це взагалі норма стала для поліції?!

https://t.co/2cSRLrGvfZ pic.twitter.com/YAAg8lmleO — БРАТИ ЯКОВЛЕВИ (@yakovlevu) July 8, 2018

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Харкові поліцейські знущалися над чоловіком - побили його ногами і вдарили в голову.