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У Львівській області сталася поліціцейська погоня зі стріляниною, є постраждалі

Новини » Надзвичайні події     20.04.2020 - 17:04
У Львівській області сталася поліціцейська погоня зі стріляниною, є постраждалі
Ілюстративне фото (npu.gov.ua)

В результаті події постраждали двоє поліцейських

Вночі в понеділок, 20 квітня, у Львівській області сталася поліційна погоня, під час якої застосували вогнепальну зброю. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на обласне управління поліції.

Як повідомляється, в 4:30 в місті Мостиська поліція зупинила 22-річного водія на BMW іноземної реєстрації. Він порушив правила дорожнього руху.

Під час перевірки документів співробітники правоохоронних органів запідозрили, що водій знаходиться в стані алкогольного сп'яніння, і запропонували пройти обстеження. Водій відмовився, після чого включив задню передачу і, протаранивши поліцейську Skoda, поїхав в сторону Самбора. При цьому він травмував двох поліцейських.

Під час переслідування поліцейські відкрили вогонь по колесах, але не змогли зупинити порушника. Його вдалося заблокувати тільки в Самборі за допомогою місцевих правоохоронців.

Водія затримали, на нього завели кримінальну справу за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу - насильство відносно поліцейського.

Травмованим правоохоронцям медики надали допомогу і відпустили додому.

Нагадаємо, 19 квітня в селищі Новотроїцьке сталася масова бійка з участю близько 100 осіб. Причиною конфлікту стали особисті неприязні стосунки між кількома жителями.

Крім того, у Києві чоловік у нетверезому стані влаштував стрілянину з пістолета на вході в супермаркет. Попередньо, стрілянина сталася в ході конфлікту, що виник між двома родичами.

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