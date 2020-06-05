Прокуратура пояснила ситуацію з неврученням підозри Богатирьовій

Фото: Раїса Богатирьова (РБК-Україна)

Богатирьовій була повідомлена підозра ще в 2014 році, яку не скасували

Прокуратура Києва пояснила, чому не вручила підозру екс-міністру охорони здоров'я Раїсі Богатирьовій. Це раніше стало причиною відміни їй судом запобіжного заходу.

Про це повідомили в прес-службі прокуратури.

Наголошується, що прокурори не повідомили підозру Богатирьовій під час її затримання у серпні 2019 року, так як під час досудового розслідування справи екс-міністра їй вже було повідомлено про підозру слідчими і прокурорами Генеральної прокуратури.

Так, в 2015 і 2016 роках були прийняті рішення Печерським районним судом Києва та Апеляційним судом столиці, які підтверджували повідомлення про підозру Богатирьовій і які не були скасовані. Також Печерським судом 20 травня 2015 року було прийнято рішення про обрання їй запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

У підсумку після затримання Богатирьової в серпні 2019 року прокурори вручили підозрюваній та її захиснику під розписку копію клопотання про застосування запобіжного заходу, в тому числі і копію повідомлення про підозру від 20 жовтня 2014 року, раніше складену і вручену співробітниками ГПУ.

"Враховуючи викладене, співробітниками прокуратури Києва не складалося нове повідомлення про підозру колишнього віце-прем'єр-міністру України - міністру охорони здоров'я, оскільки чинними нормами КПК України не передбачено повторне складання та вручення ідентичного повідомлення про підозру, яке раніше вже було вручено підозрюваної у порядку ч. 1 ст. 278, ст. 111, ст. 135 КПК України", - повідомили в прокуратурі.

Також зазначається, що нині розслідуванням справи займаються детективи Національного антикорупційного бюро України.

Нагадаємо, Богатирьову звинувачують у розтраті 63,5 млн гривень на закупівлю імунобіологічних препаратів та лікарських засобів, а також 279 млн гривень на закупівлю інсулінів.

Богатирьова була затримана в серпні 2019 року, суд взяв її під варту, після чого за неї було внесено заставу в 6 млн гривень нардепом Вадимом Новинським.

Вчора, 4 червня, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала запобіжний захід Богатирьової з-за невручення підозри з боку прокуратури.

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Автор: Игорь Литвиненко