Прокуратура оприлюднила фото з екстрадиції Сільвера

Прокуратура міста Києва підтвердила інформацію щодо успішної екстрадиції наркоторговця Амоса Дов Сільвера до Ізраїлю, яка відбулася вночі неділі, 18 серпня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку столичної прокуратури в Facebook.

Так, на оприлюднених фотографіях видно, як наркоторговець у супроводі співробітників підрозділу "Альфа" та Служби безпеки України сідає на літак в міжнародному аеропорту "Бориспіль".

Нагадаємо, вранці 18 серпня прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган повідомила, що наркоторговця Амоса Дов Сільвера, який був затриманий після спроби втечі, успішно екстрадували до Ізраїлю. Вона зазначила, що екстрадиція відбувалася в аеропорту "Бориспіль".

Зазначимо, що екстрадиція Сільвера повинна була відбутися ще у четвер, 15 серпня, однак ряд ізраїльських ЗМІ повідомили про те, що наркоторговець втік від українських правоохоронців. У п'ятницю, 16 серпня, інформацію про втечу Сільвера підтвердили в українській Службі безпеки.

Вже у суботу, 17 серпня, Сільвер був затриманий співробітниками Служби безпеки в одній з українських областей. Тоді у відомстві зазначали, що наркоторговець-втікач якнайшвидше буде екстрадований до Ізраїлю.