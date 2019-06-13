Прокуратура назвала причину загибелі шахтарів в Донецькій області

за Причиною загибелі двох гірників на території шахтоуправління "Покровське" стали отримані шахтарями травми в результаті порушення правил безпеки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу прокуратури Донецької області.

Як повідомляється, 12 червня приблизно о 14:20 під час доставки матеріалів для демонтажу механізованого комплексу лави один з елементів секції механізованого кріплення притиснув до стіни 36-річного гірника, який контролював цей процес. Отримавши відкриту рану, потерпілий помер на місці.

У той же день, приблизно о 20:30, 41-річний гірник під час виконання підземних робіт по обслуговуванню конвеєра на 12-му південному конвеєрному штреку, потрапив під конвеєрну дробарку. Отримані чоловіком численні травми виявилися смертельними.

"За вказаними фактами до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 272 КК України (Порушення правил безпеки при виконанні робіт з підвищеною небезпекою)", - йдеться в повідомленні.

В даний час проводяться першочергові слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин трагічної загибелі шахтарів. Досудове розслідування триває.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в квітні 2019 року на окупованій частині Луганської області в результаті вибуху на шахті "Схидкарбон" загинуло 17 гірників, які на момент трагедії перебували під землею. У Кабінеті міністрів зазначили, що мають намір призначити виплати для сімей загиблих в результаті трагедії.

Крім того, в кінці травня на шахті "Лісова" у Львівській області стався обвал породи, в результаті чого загинули два гірники.