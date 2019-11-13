Суд продовжив арешт "мінеру" мосту Метро в Києві

Фото: спецоперація на мосту Метро (РБК-Україна)

Арешт продовжили до 12 січня наступного року

Суд продовжив на 2 місяці запобіжний захід Олексію Бельку, який погрожував підірвати міст Метро у Києві. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку прокуратури Києва у Facebook.

Як повідомляється, Дніпровський районний суд ухвалив рішення про продовження арешту "мінеру" мосту Метро в Києві. Белько перебуватиме під вартою до 12 січня 2020 року.

В прокуратурі зазначили, що підозрюваний може вийти під заставу в розмірі 288 тисяч гривень, однак станом на 13 листопада застава не була внесена.

Нагадаємо, 20 вересня Дніпровський районний суд Києва обрав запобіжний захід Олексію Бельку. Суд заарештував його на 60 днів з можливістю виходу під заставу в розмірі 288 тис. гривень. Народний депутат Яна Зінкевич, командир "КОРД" Микола Кутий і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков просили суд відпустити Белька на поруки, однак суд їм відмовив.

Як відомо, 18 вересня Белько заблокував рух на мосту Метро в Києві та погрожував його підірвати. Через це в столиці було введено спеціальний оперативний план. В ході спецоперації Белько був затриманий, поліція не виявила у нього вибухонебезпечних предметів.