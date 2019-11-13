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Суд продовжив арешт "мінеру" мосту Метро в Києві

Новини » Суспільство     13.11.2019 - 19:36
Суд продовжив арешт "мінеру" мосту Метро в Києві
Фото: спецоперація на мосту Метро (РБК-Україна)

Арешт продовжили до 12 січня наступного року

Суд продовжив на 2 місяці запобіжний захід Олексію Бельку, який погрожував підірвати міст Метро у Києві. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку прокуратури Києва у Facebook.

Як повідомляється, Дніпровський районний суд ухвалив рішення про продовження арешту "мінеру" мосту Метро в Києві. Белько перебуватиме під вартою до 12 січня 2020 року.

В прокуратурі зазначили, що підозрюваний може вийти під заставу в розмірі 288 тисяч гривень, однак станом на 13 листопада застава не була внесена.

Суд продовжив арешт &quot;мінеру&quot; мосту Метро в Києві

Нагадаємо, 20 вересня Дніпровський районний суд Києва обрав запобіжний захід Олексію Бельку. Суд заарештував його на 60 днів з можливістю виходу під заставу в розмірі 288 тис. гривень. Народний депутат Яна Зінкевич, командир "КОРД" Микола Кутий і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков просили суд відпустити Белька на поруки, однак суд їм відмовив.

Як відомо, 18 вересня Белько заблокував рух на мосту Метро в Києві та погрожував його підірвати. Через це в столиці було введено спеціальний оперативний план. В ході спецоперації Белько був затриманий, поліція не виявила у нього вибухонебезпечних предметів.

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