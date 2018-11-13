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Прокуратура Маріуполя розслідує загибель двох працівників "Азовсталі"

Новини » Надзвичайні події    13.11.2018 - 17:48
Прокуратура Маріуполя розслідує загибель двох працівників "Азовсталі"
Іллюстративне фото (dn.dsp.gov.ua)

За вказаними фактами внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.272

У Маріуполі правоохоронці з’ясовують обставини загибелі двох працівників ПрАТ "Азовсталь". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу прокуратури Донецької області.

У ГПУ повідомляють, що 5 листопада в одному з цехів підприємства 29-річний монтажник підрядної організації при виконанні робіт з підвищеною небезпекою впав з висоти та отримав травми, несумісні з життям.

"Під процесуальним керівництвом Маріупольської місцевої прокуратури №2 проводиться досудове розслідування за фактами загибелі двох працівників приватного акціонерного товариства "МК "Азовсталь", - йдеться у повідомленні.

Крім того, 6 листопада на майданчику обслуговування шламопроводу виявлено тіло 36-річного слюсаря-ремонтника комбінату, який лежав впритул до відкритого люка шламопроводу. За попередніми даними, смерть чоловіка настала внаслідок гострого отруєння окисом вуглецю.

За вказаними фактами внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.272 (порушення правил безпеки при виконанні робіт з підвищеною небезпекою на виробництві, яке спричинило загибель людини) КК України.

Нагадаємо, в Павлоградському районі Дніпропетровської області  на шахті імені Героїв космосу був смертельно травмований працівник.

Також раніше повідомлялося, що у Кривому Розі на шахті "Ювілейна"внаслідок нещасного випадку на виробництві  загинув робітник. Нещасний випадок стався на горизонті 420 метрів близько 15-ї години.

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