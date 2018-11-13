Прокуратура Мариуполя расследует гибель двух работников "Азовстали"

Иллюстративное фото (dn.dsp.gov.ua)

По указанным фактам внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.272

В Мариуполе правоохранители выясняют обстоятельства гибели двух работников ЧАО "Азовсталь". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.

В ГПУ сообщают, что 5 ноября в одном из цехов предприятия и 29-летний монтажник подрядной организации при выполнении работ с повышенной опасностью упал с высоты и получил травмы, несовместимые с жизнью.

"Под процессуальным руководством Мариупольской местной прокуратуры №2 проводится досудебное расследование по фактам гибели двух работников частного акционерного общества "МК "Азовсталь", - говорится в сообщении.

Кроме того, 6 ноября на площадке обслуживания шламопровода обнаружено тело 36-летнего слесаря-ремонтника комбината, который лежал вплотную к открытому люку шламопровода. По предварительным данным, смерть мужчины наступила в результате острого отравления окисью углерода.

По указанным фактам внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.272 (нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью на производстве, повлекшее гибель человека) УК Украины.

Напомним, в Павлоградском районе Днепропетровской области на шахте имени Героев космоса был смертельно травмирован работник.

Также ранее сообщалось, что в Кривом Роге на шахте "Юбилейная" вследствие несчастного случая на производстве погиб рабочий. Несчастный случай произошел на горизонте 420 метров около 15-ти часов.