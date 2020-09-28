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Прокуратура Криму звинуватила колишню суддю в державній зраді. Справу передали в суд

Крим , Понеділок 28 вересня 2020 15:57
Прокуратура Криму звинуватила колишню суддю в державній зраді. Справу передали в суд
Фото: прокуратура АРК (uk.wikipedia.org)
Автор: Максим Зайченко

Прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно колишньої судді Апеляційного суду Криму. Її будуть судити за державну зраду.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Криму.

Зазначається, що після окупації півострова у 2014 році суддя перейшла на службу до незаконно створених судових органів Росії.

"Суддя брала протиправні рішення, сприяючи таким чином окупації півострова, забезпечуючи становлення і зміцнення окупаційної адміністрації та надаючи допомогу Російської Федерації в проведенні підривної діяльності проти України", - йдеться в повідомленні прокуратури.

Обвинувальний акт передано в суд за 1 ч. ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 12 до 15 років.

Нагадаємо, раніше суд наклав арешт на 65 літаків, які порушили порядок в'їзду і виїзду з окупованого Криму.

Як повідомляло РБК-Україна, в Офісі генпрокурора заявили, що сподіватися на співпрацю з Росією в розслідуванні справ по Криму не доводиться, тому що це країна-окупант.

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