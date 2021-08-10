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У Києві автомобілі без дозволу дрифтували на Софійській площі. Відкрито справу

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Київ, Вівторок 10 серпня 2021 13:18
У Києві автомобілі без дозволу дрифтували на Софійській площі. Відкрито справу Фото: на Софіївській площі дрифтували (kyivcity.gov.ua)
Автор: Анастасія Рокитна

Сьогодні зранку в історичному центрі Києва, на Софійській площі, відбувались рекламні зйомки з використанням екстремальних елементів. В результаті слідами автомобільних коліс забруднили покриття на площі.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу КМДА.

Автомобілі дрифтували на великій швидкості посеред пішохідної зони. У КМДА заявили, що не давали жодних дозволів на організацію та проведення цих зйомок.

Із балансоутримувачем території зйомка також не була погоджена. Зазначається, що спеціальних огороджень не було встановлено. У небезпеці перебували всі пішоходи, які проходили повз.

Фото: на Софіївській площі дрифтували (kyivcity.gov.ua)

У прес-службі поліції Києва повідомили, що відкрито кримінальне провадження.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Правоохоронці проводять ретельну перевірку обставин, спілкуються з організаторами та встановлюють усіх учасників несанкціонованої зйомки.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Як вам такі покатушки о 7.30 ранку на Софіївській площі?! Керівництво заповідника «Софія Київська» дало на це дозвіл. Не безкоштовно, звичайно. Місцеві мешканці в шоці!!! P.S. Зконтактував з керівництвом міста. Кажуть, що дозвіл на цей вандалізм дала поліція і керівництво заповідника. Місто актує збитки і буде пред‘являти претензії компанії Red Bull і тим, хто дав дозвіл. Tatiana Lukinyuk тобі не здається, що це вже явний перебор, навіть якщо ви отримали дозволи? Чи ти вже не керуєш Red Bull-ом в Україні?

Posted by Ігор Шевченко on Monday, August 9, 2021

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