Прокуратура Херсона виявила порушення у діях суддів Апеляційного суду

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У діях суддів виявлені масові порушення

Прокуратура Херсона виявила масові порушення у діях кількох суддів Апеляційного суду. Про це йдеться у зверненні прокурора області Віталія Тригубенка до Верховного суду, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Главком.

У тексті документу йдеться про розгляд апеляційної скарги прокурора у кримінальному провадженні на ухвалу Херсонського міського суду щодо повернення обвинувального акта у кримінальному провадженні за обвинуваченням Гагіка Шагеновича Галустяна у готуванні замовного вбивства та замаху на знищення чужого майна.

Так, 18 березня Галустяну було подовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб, тобто до 17 травня. На це судове рішення прокурор Павло Мошковський 25 березня подав апеляційну скаргу.

Згідно з протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 1 квітня, розглядати кримінальне провадження мали судді Херсонського апеляційного суду Ігор Калініченко, Ольга Калініна та Наталія Коломієць.12 квітня суддя Калініченко призначила апеляційний розгляд на 7 травня, тобто більш як за місяць з часу розподілення провадження та лише за 10 діб до закінчення строку запобіжного заходу, обраного Галустяну. Та розгляд не відбувся, бо судді Калініна та Коломієць заявили самовідвід на підставі того, що брали участь у провадженні під час досудового розслідування.

Прокурор Херсонської прокуратури у коментарі "Главкому" зауважив: "Виходить, Апеляційний суд чомусь заздалегідь не перевірив та не встановив, що ці судді брали участь у досудовому розслідуванні. Але ж самі судді про це знали! І ніщо не заважало їм раніше, ще до 7 травня зробити самовідвід".

Втім, за словами прокурора, дивні речі продовжували відбуватися і надалі. 10 травня кримінальне провадження було розподілене між другою колегією суддів: Ігорем Калініченком (суддя – доповідач), Ольгою Полікарповою та Володимиром Бугриком. Тоді обвинувачуваний, який є громадянином Вірменії, заявив, що не знає української мови та потребує перекладача.

"При тому, що він понад 10 років мешкає в Україні, вільно володіє українською та російською мовами", - розказав "Главкому" прокурор.

Колегія суддів надала цих перекладачів, однак під час того ж засідання задовольнила заяву обвинуваченого про відвід перекладачам – за словами прокурора, із порушенням законодавства. В ухвалі про відвод йдеться, що перекладачі не є компетентними, а це суперечить попередньому рішенню цієї ж колегії, яка дала добро саме цим перекладачам працювати під час розгляду провадження.

Апеляційний розгляд було відкладено на 15 травня, однак за день до цього Херсонський апеляційний суд задовольнив заяви суддів Бугрика та Полікарпової про самовідвід з підстав того, що близький родич потерпілого працював помічником судді в цивільній палаті апеляційного суду Херсонської області, а також вони не мають достатньої судової практики для розгляду кримінального провадження.

"Вказана ухвала є безпідставною та необґрунтованою, оскільки в матеріалах провадження відсутні будь-які підтвердження того, що саме близький родич потерпілого працював помічником суддів Бугрика та Полікарпової, а посилання на відсутність достатньої судової практики взагалі суперечить вимогам п. 1 ч. 1 ст. 27 закону України "Про судоустрій і статус суддів", - наполягають у прокуратурі.

Прокурор Павло Мошковський підкреслює, що судді Бугрик та Полікарпова могли заявити про ці обставини ще до 10 травня.

Розподілити провадження серед інших суддів 14 травня не вдалося, оскільки не вистачає в Херсонському апеляційному судді потрібної кількості суддів для розподілу справи. Тим часом вже 17 травня спливли 60 діб запобіжного заходу, а оскільки подовжено його не було, то обвинувачуваного звільнили із СІЗО. Наразі ж прокуратура очікує, доки Верховний суд призначить новий суд для розгляду справи, а відтак, і нових суддів.

Прокурор області попросив у Верховного суду притягнути суддів Херсонського апеляційного суду Калініченка, Бугрика та Полікарпову до дисциплінарної відповідальності.