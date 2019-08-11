У Грузії суд встановив заставу для екс-гендиректора телеканалу "Руставі-2"

Фото: Ніка Гварамія (Радіо Свобода)

Гварамії обрали заставу в сумі 40 тисяч ларі

Тбіліський міський суд обрав заставу в розмірі 40 тисяч ларі в якості запобіжного заходу для колишнього генерального директора опозиційної телекомпанії "Руставі 2" Ніки Гварамія. Про це передає РБК-Україна з посиланням на "Новини Тбілісі".

Повідомляється, що Генеральна прокуратура Грузії просила Тбіліський міський суд встановити для Гварамії заставу в 80 тисяч ларі (27,3 тисячі доларів). Крім того, сторона обвинувачення наполягала на тому, щоб суд заборонив йому залишати Грузію без попередження слідчих органів до закінчення розслідування.

Суддя Георгій Кератішвілиі частково задовольнив клопотання прокуратури і погодився з вимогою про заборону на виїзд за кордон без попередження. На виплату застави у Гварамії є 30 днів.

Після оголошення вироку Гварамія повідомив журналістам, що має намір оскаржити рішення про міру запобіжного заходу у апеляційному суді.

Прокуратура Грузії 1 серпня повідомила про початок розслідування за фактом можливого привласнення грошей і майна "Руставі "» з використанням службового становища. Справу завели на підставі скарги, що надійшла від колишньої власниці девятипроцентной частки "Руставі 2" Ніно Ніжарадзе.

Прокуратура Грузії стверджує, що на посаді гендиректора Ніка Гварамія "зловживав своїми керівними і представницькими повноваженнями", діяв недобросовісно і не в інтересах телекомпанії. За версією слідства, на початку 2015 року Гварамія від імені компанії уклав контракт на розміщення реклами з компанією, яка належить його друзям. Однак гроші в сумі 6,8 мільйона ларі не були сплачені. Гвамария всі звинувачення заперечує.

Нагадаємо, Ніка Гварамія ще будучи на посаді гендиректора грузинського телеканалу "Руставі 2" відмовився звільняти журналіста Георгія Габунію, образив президента Росії Володимира Путіна матом у прямому ефірі.