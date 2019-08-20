Випуск новин грузинського "Руставі 2" був перерваний заявою про звільнення ведучих

Фото: Діана Джоджуа і Михайло Сесіашвілі (скрін Youtube)

На телеканалі почалася тотальна чистка

Випуск новин на телеканалі "Руставі 2" увечері у вівторок, 20 серпня, був перерваний після заяв у прямому ефірі ведучих Діани Джоджуа і Михайла Сесіашвілі, що вони залишають канал, на якому пропрацювали більше 10 років. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Грузія Online".

За їх словами, на телеканалі почалася тотальна чистка.

"Червоні лінії пересічені. У "Руставі 2" почалася тотальна чистка. Це кінець і для мене, кінець такого "Руставі 2", який я любив і який цінували глядачі... сьогодні Я покидаю "Руставі 2", але залишаю надію, що ми ще побачимося. Боротьба триває, за краще майбутнє, за вільну Грузію", - заявив Михайло Сесишвили.

У свою чергу його співведуча Діана Джоджуа зазначила, що боротьба за порятунок Грузії триває.

"Я прощаюся з вами, побачимося в іншому просторі і на іншому каналі. Боротьба за порятунок країни триває", - заявила вона.

Після цієї заяви провідних інформаційний випуск програми "Кур'єр" був перерваний.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що новий генеральний директор грузинської телекомпанії "Руставі 2" Паата Салія заявив, що буде звільнений журналіст Георгій Габунія, який у прямому ефірі образив президента Росії Володимира Путіна. Також він заявив, що на телеканалі звільнять ряд журналістів, на яких надалі буде подано в суд збитку, нанесеного телеканалу.

Нагадаємо, в ефірі підсумкової щотижневої програми телеканалу "Руставі 2" провідний Георгій Габунія російською мовою звернувся до президента РФ, використовуючи нецензурну лайку, і образив його матом. Телеканал припинив мовлення через загроз погрому з боку протестувальників, але пізніше відновив мовлення.