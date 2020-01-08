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Колишній президент Франції постане перед судом

Новини » Суспільство     08.01.2020 - 21:24
Колишній президент Франції постане перед судом
Фото: Ніколя Саркозі (flickr.com/eppofficial)

Ніколя Саркозі постане перед судом 5 жовтня 2020 року

Судовий процес над екс-президентом Франції Ніколя Саркозі у справі про корупцію розпочнеться 5 жовтня 2020 року. Про це повідомляє DW.

Процес триватиме три тижні. 64-річний Саркозі і його адвокат звинувачуються в корупції, хабарах і тиску в спробі отримати секретну судову інформацію по справі, яке з тих пір було припинено.

Саркозі був президентом Франції з 2007 по 2012 рік. Після програшу Франсуа Олланду, він зіткнувся з цілою низкою звинувачень, які відкидає. У жовтні 2019 року суд ухвалив почати слухання у справі про незаконне фінансування президентської кампанії Саркозі 2012 року.

Слідчі кажуть, що він витратив в два рази більше встановленого ліміту і використовував підроблені рахунки. За цим звинуваченням Саркозі може отримати до року тюремного ув'язнення і штраф.

Крім того, ще одне звинувачення стосується фінансування передвиборної кампанії 2007 року, коли Саркозі виграв. В цьому випадку його підозрюють в одержання незаконних коштів від режиму колишнього лівійського диктатора Муамара Каддафі.

Нагадаємо, Касаційний суд 1 жовтня 2019 року остаточно відхилив апеляцію Саркозі, підтвердивши судовий розгляд кримінальної справи проти нього.

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