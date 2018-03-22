Саркозі заперечує звинувачення у фінансових махінаціях

Саркозі відкинув звинувачення у фінансових махінаціях під час передвиборної кампанії в 2007 році

Колишній президент Франції Ніколя Саркозі відкинув звинувачення у фінансових махінаціях під час своєї передвиборної кампанії в 2007 році. Про це він заявив у четвер, 22 березня, передає DW.

"Мене звинувачують без пред'явлення будь-яких доказів, а лише за заявами Каддафі і його сім'ї", - зазначив він.

Крім того, він назвав помилковою заяву французького бізнесмена ліванського походження Зіяда Такієддіна про те, що той був посередником при передачі валіз з грошима від лівійської сторони в Міністерстві внутрішніх справ Франції, яке в той час очолював Саркозі. Гроші нібито використовувалися для фінансування його кампанії.

Нагадаємо, 21 березня Саркозі пред'явили звинувачення у справі про незаконне фінансування його виборчої кампанії.

Як відомо, кримінальну справу стосовно Саркозі було відкрито ще в 2012 році, проте потім призупинили розслідування. У 2017 році по даній справі йому висунули попередні звинувачення, вказавши таким чином, що у слідства достатньо доказів для початку кримінального процесу.

Зазначимо, раніше син колишнього лівійського диктатора Муамара Каддафі заявляв про фінансування виборчої кампанії Саркозі в 2007 році і вимагав повернути гроші.

За даними французького порталу Mediapart, Саркозі отримав від Лівії понад 50 млн євро. Французька прокуратура підозрює його в тому, що він за хабар сприяв просуванню заявки Катару на проведення Чемпіонату світу з футболу 2022 року. Саркозі також допомагав катарської компанії Qatari Diar, яка в квітні 2010 року хотіла отримати частку у французькій Veoliain.