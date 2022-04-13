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Ле Пен пообіцяла вихід Франції з НАТО після перемоги на виборах

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Париж, Середа 13 квітня 2022 16:44
Ле Пен пообіцяла вихід Франції з НАТО після перемоги на виборах Фото: Марін Ле Пен (twitter.com/MLP_officiel)
Автор: Антон Федорців

Лідерка "Національного об'єднання" Марін Ле Пен заявила про намір припинити членство Франції в НАТО в разі обрання президенткою.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-конференцію кандидатки.

Ле Пен пообіцяла вимагати виходу Франції з НАТО у випадку обрання президенткою. Натомість від членства в Європейському Союзі вирішила не відмовлятися.

"Це не моя ціль. Проте, я хочу, щоб ця європейська структура еволюціонувала", – заявила кандидатка.

Тим не менше, Ле Пен прагне зберегти співпрацю з членами Північноатлантичного альянсу. Зокрема, вона при виході Франції з НАТО не буде відмовлятися від виконання "статті 5 про взаємний захист між членами організації".

Другий тур президентських виборів у Франції призначений на 24 квітня. Суперником Ле Пен стане чинний глава держави Еммануель Макрон.

Нагадаємо, що українське МЗС відреагувало на заяву Макрона про "братні народи" України та РФ.

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