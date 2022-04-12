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Кандидат у президенти Франції виступила проти ембарго на нафту і газ з Росії

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Париж, Вівторок 12 квітня 2022 18:49
Кандидат у президенти Франції виступила проти ембарго на нафту і газ з Росії Фото: кандидат у президенти Франції Марін Ле Пен (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Кандидат у президенти Франції Марін Ле Пен виступила проти заборони постачання нафти і газу з Росії. За її словами, через ембарго на російські енергоносії будуть "страждати" французи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Ле Пен радіостанції France Inter.

Ле Пен заявила, що в цілому підтримує санкції проти Росії, але не ті обмеження, які передбачають заборону на постачання нафти і газу.

"Я не виступаю за зняття санкцій (з Росії - ред.). Але я проти санкцій, які зачіпають енергоносії", - сказала вона.

Кандидат додала, що ембарго на нафту і газ з Росії негативно позначиться на французах. За її словами, вона не хоче, щоб її співвітчизники страждали від наслідків санкцій.

Нагадавши, Україна пропонує використовувати "іранську" модель санкцій для енергоносіїв з Росії.

Зазначимо, Євросоюз готує пропозиції щодо ембарго на нафту з Росії.

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