Кандидат у президенти Франції виступила проти ембарго на нафту і газ з Росії
Кандидат у президенти Франції Марін Ле Пен виступила проти заборони постачання нафти і газу з Росії. За її словами, через ембарго на російські енергоносії будуть "страждати" французи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Ле Пен радіостанції France Inter.
Ле Пен заявила, що в цілому підтримує санкції проти Росії, але не ті обмеження, які передбачають заборону на постачання нафти і газу.
"Я не виступаю за зняття санкцій (з Росії - ред.). Але я проти санкцій, які зачіпають енергоносії", - сказала вона.
Кандидат додала, що ембарго на нафту і газ з Росії негативно позначиться на французах. За її словами, вона не хоче, щоб її співвітчизники страждали від наслідків санкцій.
Нагадавши, Україна пропонує використовувати "іранську" модель санкцій для енергоносіїв з Росії.
Зазначимо, Євросоюз готує пропозиції щодо ембарго на нафту з Росії.
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