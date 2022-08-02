ua ru
Вт, 02 серпня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Україна арештувала чотири судна, які возили крадене зерно

Новость на русском →
Україна, Вівторок 02 серпня 2022 15:35
Україна арештувала чотири судна, які возили крадене зерно Фото: суд заарештував російський корабель "Михайло Ненашев" та ще три судна (vesselfinder.com)
Автор: Наталія Гурковська

Суд арештував 4 судна, що порушили порядок в’їзду та виїзду з окупованого Криму. Вони перевозили викрадене з України зерно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора України.

"Судна заходили до закритих портів та терміналів Кримського півострова, приймаючи участь у незаконній схемі перевезення окупантами українського зерна до третіх країн, таким чином були знаряддям вчинення злочинів", - йдеться в повідомленні.

Встановлено, що судна "Матрос Позинич", "Михаил Ненашев", "Матрос Кошка" під прапором РФ, а також сирійське судно здійснюють систематичні незаконні заходи до закритого Севастопольського морського торговельного порту.

За процесуального керівництва прокуратури автономії здійснюється розслідування за фактами порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї (ч. 2 ст. 332-1 КК України).

Нагадаємо, 4 липня стало відомо, що у Туреччині затримали російське судно з вкраденим українським зерном.

Пізніше почалися міжвідомчі консультації щодо задоволення вимоги від Генеральної прокуратури про те, щоб це судно заарештували.

Крім того, Україна звернулася до Туреччини з проханням допомогти перевірити три кораблі під прапором Росії, які можуть перевозити крадене зерно.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
Пелосі може відвідати Тайвань вже сьогодні: що відомо
Пелосі може відвідати Тайвань вже сьогодні: що відомо
DAILY
Чого Україна хоче і реально може домогтися на фронті до зими
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Чого Україна хоче і реально може домогтися на фронті до зими