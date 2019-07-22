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Поліція оголосила підозру одному з лідерів "Самооборони Криму"

Новини » Надзвичайні події    22.07.2019 - 13:55
Поліція оголосила підозру одному з лідерів "Самооборони Криму"
Фото: підозрюваний громадянин (fb.com / arkgunp)

Громадян сприяв російській окупації Кримського півострову

Слідчі кримської поліції оголосили про підозру ватажку розвідувальної групи "Північний Вітер", яка входила до незаконного збройного формування "Самооборона Криму" та сприяла анексії Кримського півострову. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ГУ Нацполіції в АР Крим та Севастополі в Facebook.

Як повідомляється, громадянин 28 лютого 2014 року очолив незаконну розвідувальну групу "Північний Вітер" та сприяв російській окупації півострову Крим. У четвер, 18 липня 2019, слідчі поліції повідомили даному громадянину про підозру.

"Вказаний громадянин підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 260 ч.2 КК України (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань), за що передбачена кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі до 8-ми років", - зазначили у відомстві.

Крім того, зловмисника оголошено в державний та міжнародний розшуки.

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Голосіївській районний суд міста Києва заарештував Дмитра Держака, сина одного зі спонсорів бойовиків так званої "Луганської народної республіки". Суд заарештував Держака на два місяці з правом застави 576 тис. гривень.

РБК-Україна писало, що в місті Попасна під час перевірки документів правоохоронці затримали жителя Лисичанська, який брав участь у незаконних збройних формуваннях. Чоловік у 2014 році вирішив вступити в незаконне збройне формування "Привид" проросійської терористичної організації "ЛНР".

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