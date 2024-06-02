В Херсоне раздаются взрывы: оккупанты обстреливают город
С утра воскресенья, 2 июня, в Херсоне раздаются взрывы. Российские войска обстреливают город.
Об этом заявил глава Херсонской ГВА Роман Мрочко, пишет РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.
"В Херсоне раздаются взрывы! Армия РФ атакует с временно оккупированного левого берега. Не находитесь на открытом пространстве! Перейдите к более безопасным местам!" - рассказал он.
Он также рассказал, что оккупанты обстреливают прибрежные зоны Херсона.
"Обстрел прибрежных зон Херсона продолжается! Будьте осторожны!" - добавил Мрочко.
Обстрелы Херсонской области
Российские войска с постоянной периодичностью обстреливают Херсон после того, как ВСУ вернули город под свой контроль осенью 2022 года после его захвата российскими оккупантами.
С того времени захватчики атакуют Херсон зачастую с левобережья региона, населенные пункты которого до сих пор продолжают оставаться в оккупации.
При этом цинизм оккупанов настолько не имеет границ, что они, кроме правобережья, начали обстреливать и населенные пункты захваченного левобережья Херсонской области. Таким образом, они пытаются остановить украинские войска после их закрепления на нескольких плацдармах на оккупированной территории.
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