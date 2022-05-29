Прокладають дорогу до нового насильства. В Естонії розкритикували дзвінок Шольца і Макрона до Путіна

"Неймовірно, як нинішні лідери Франції та Німеччини мимоволі прокладають шлях новому російському насильству. 80-хвилинна бесіда Макрона і Шольца з Путіним неминуче штовхає до перефразування самого Макрона - мова не йде про "смерть мозку" (по НАТО - ред.)", - заявив він.

Міхкельсон підкреслив, що постійна легітимізація того, хто розв'язав війну і відповідає за злочини, є загрозою для всього союзного простору.

"Як же Париж і Берлін нічого не навчилися з минулого? Навіщо шукати приводи для затягування військової допомоги Україні, і чому вважають, що путінська Росія, яка веде війну на знищення проти одного з великих народів Європи, стримається будь-яких обіцянок?",- заявив політик.

Він заявив, що якщо Макрона і Шольца турбує продовольча криза в Африці та інших регіонах через блокаду українських портів, то їм необхідно створити гуманітарний конвой в Чорному морі і сприяти проходу торгових кораблів України.

За оцінкою естонського політика, необхідно допомогти Україні вистояти проти агресії і перемогти Росію, яка намагається змінити світовий порядок.

"Макрон і Шольц могли б повісити трубку і скоріше з'їздити в Україну. Сподіваюся, що дивні дії Макрона і Шольца не викликані страхом втратити вплив в демократичній Європі, в яку в разі переможної війни обов'язково увійшла б Україна, а в перспективі і Молдова, і Грузія, А Білорусь звільнилася б від фактичної російської окупації. А Європа в цілому звільнилася б від російської екзистенціальної загрози принаймні на час", - додав політик.