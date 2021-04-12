Виробники харчових продуктів за рік збільшили ціни майже на третину

Оптові ціни виробників промислової продукції в березні 2021 року в порівнянні з березнем минулого року зросли на 26,3%. Ціни в межах України зросли на 20,1%, за межі України - на 53,4%.

За даними статистичного відомства, у виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів ціни зросли на 30,3%, у тому числі в межах України - на 22,2%, за межі України - на 58,5%.

Найбільше зросли ціни у виробництві цукру - на 75,3%, у тому числі в середині України - на 79,6%.



