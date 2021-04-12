Виробники харчових продуктів за рік збільшили ціни майже на третину

Оптові ціни виробників промислової продукції в березні 2021 року в порівнянні з березнем минулого року зросли на 26,3%. Ціни в межах України зросли на 20,1%, за межі України - на 53,4%.
Про це повідомляє Державна служба статистики (Держстат).
За даними статистичного відомства, у виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів ціни зросли на 30,3%, у тому числі в межах України - на 22,2%, за межі України - на 58,5%.
Найбільше зросли ціни у виробництві цукру - на 75,3%, у тому числі в середині України - на 79,6%.
Нагадаємо, у березні 2021 року середнє значення Індексу продовольчих цін ФАО склало 118,5 пункту, що на 2,1% вище рівня минулого місяця. Це найвище значення даного індексу з червня 2014 року.
Відзначимо, за даними Світового банку, ціни на сільськогосподарську продукцію зросли на 4% в 2020 році, в основному за рахунок дефіциту пропозиції і більш високого, ніж очікувалося, попиту на харчові олії та продукти харчування. Ціни на сільськогосподарську продукцію прогнозуються з невеликим ростом у 2021 році.