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Виробник Javelin планує вдвічі більше випускати ракет через збільшення попиту

Фото: виробник Javelin збільшить виробництво ракет (popularmechanics.com)
Автор: Роман Мирончук

Виробник зброї Lockheed Martin, який виготовляє протитанкові комплекси Javelin, може майже вдвічі збільшити випуск ракет через збільшення попиту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву гендиректора компанії Джеймса Тайклета в інтерв'ю CBS News.

Він зазначив, що попит на зброю значно зріс після війни в Україні. Крім того, через загрози з боку Росії і Китаю попит на продукцію Lockheed Martin буде зберігатися і далі.

Планується збільшити обсяг виробництва протитанкових ракет Javelin з 2100 до 4000 на рік.

Нагадаємо, президент США Джо Байден минулого тижня відвідав підприємство Lockheed в Алабамі, де виробляється зброя. За даними Пентагону, на цей час Сполучені Штати відправили в Україну понад 5500 систем Javelin.

Ми також писали про те, що Пентагон закупить дрони-камікадзе Switchblade для України на майже 18 млн доларів.

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