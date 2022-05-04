Бій за Україну не буде легким, але поступка агресору обійдеться дорожче, - Байден

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Ви дозволяєте українцям захищатися, і, відверто кажучи, у багатьох випадках ми виставляємо на посміховисько російських військових", — заявив президент США, звертаючись до робітників конвеєра заводу.

Глава Lockheed Джим Тайклет заявив, що компанія намагається розширити виробничі потужності на своєму заводі в Трої, штат Алабама. Сьогодні на підприємстві працює 600 осіб. Завод випускає п'ять типів ракет і є єдиним виробничим майданчиком по збірці систем Javelin річною потужністю 2100 ракет на рік. За даними Пентагону, на цей момент Сполучені Штати відправили в Україну понад 5500 систем Javelin.