ru ua
Сб, 07 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Пентагон закупить дрони-камікадзе Switchblade для України на майже 18 млн доларів

Новость на русском →
П'ятниця 06 травня 2022 23:22
Пентагон закупить дрони-камікадзе Switchblade для України на майже 18 млн доларів Фото: безпілотник Switchblade (U. S. Marine Corps / Lance Cpl. Tyler Forti / dvidshub.net)
Автор: Володимир Костирін

Міністерство оборони США уклало контракт на суму 17,8 мільйона доларів на виробництво і відправку безпілотників Switchblade в Україну в рамках оборонної допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За словами заступника глави Міноборони США із закупівель і підтримки доктора Вільяма ЛаПланте на брифінгу, угода укладена 6 травня.

Ці безпілотники будуть закуплені у виробників і доставлені в Україну в рамках фінансування ініціативи сприяння безпеці України, затвердженої в додатковій фіндопомозі нашій країні, яке було прийнято разом з великим законопроектом про витрати в Конгресі США в середині березня.

ЛаПланте зазначив, що загальне фінансування USAI в цьому законопроекті склало 300 мільйонів доларів, і на цей час Пентагон виділив 136,8 мільйона доларів з цієї суми.

В цілому за цю суму були куплені та будуть відправлені безпілотні авіаційні системи, Puma, передова система високоточної зброї, пристрої зв'язку, бойове медичне обладнання та витратні матеріали, біноклі в рамках восьми різних контрактів, сказав ЛаПланте.

Він додав, що Пентагон також використовує фінансування в розмірі 1,45 мільярда доларів, схвалене Конгресом США в доповненні до допомоги Україні, підписаному в середині березня, для заміни американських запасів Javelin і Stinger, а також ключових компонентів для цієї зброї.

Нагадаємо, 6 травня, в День піхоти, українські військові вперше показали відео роботи ударного безпілотника Switchblade.

Також ми писали, що в квітні в Україну з США прибула партія нової військової допомоги, яка включає 300 дронів Switchblade.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди та фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Пентагон Збройні сили України Сполучені Штати Америки Війна Росії проти України
NEWS
Росія не збирається припиняти війну, - Зеленський
Росія не збирається припиняти війну, - Зеленський
DAILY
Андрій Єрмак: Ми нашою незалежністю, суверенітетом і територіями не торгуємо
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Андрій Єрмак: Ми нашою незалежністю, суверенітетом і територіями не торгуємо