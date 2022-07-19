Виробник Bayrarktar заявив, що ніколи не продасть бойові дрони Росії

Він зазначив, що у Туреччини та України є стратегічний рівень відносин, особливо в аерокосмічній та оборонній галузі.

"Йдеться про роки зусиль. Туреччина підтримує Україну бойовими безпілотниками, ми також закуповуємо в України турбінні двигуни для безпілотників. Ми побудували відносини з Україною так, що дає переваги обом країнам", - зазначив він.

На питання про теоретичну можливість постачання Bayraktar Росії Байрактар відповів негативно.

"Ми не робили такого і не забезпечували їх. Ми також ніколи не зробимо цього. Тому що ми підтримуємо Україну, підтримуємо її суверенітет, фактично її боротьбу за свою незалежність", - сказав він.

Нагадаємо, в Литві зібрали 5 млн євро на один ударний дрон за 3,5 дні. Тоді Туреччина вирішила передати Україні Bayraktar безплатно.

Крім того, самі українці за три дні зібрали 600 мільйонів гривень для фонду Сергія Притули, щоб придбати безпілотники Bayraktar для ЗСУ. І турецька сторона знову вирішила надати їх Україні безплатно.

При цьому в Польщі збір коштів на ударний дрон для ЗСУ триває.

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