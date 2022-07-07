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Що відбувається в битві за Донбас: зведення британської розвідки

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Україна, Четвер 07 липня 2022 09:36
Що відбувається в битві за Донбас: зведення британської розвідки Фото: у боях на Донбасі намітилася пауза (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

У боях на Донбасі намітилася пауза. Російські війська переформовуються після наступу минулого тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії в Twitter.

За даними британської розвідки вздовж лінії фронту в Донецьку тривав сильний обстріл, але Росія не домоглася значних успіхів.

"Російські підрозділи, які брали участь у наступі минулого тижня, зараз, ймовірно, переформовуються", - зазначили в Міноборони Британії.

Зазначимо, за даними британської розвідки, після захоплення майже всієї території Луганської області російські війська спробують взяти під контроль і Донецьку область та будуть рівняти міста з землею артилерією.

Нагадаємо, за даними Інституту вивчення війни (ISW), Росія взяла "оперативну паузу" у боях за Донбас. При цьому Кремль готує економіку до затяжної війни.

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