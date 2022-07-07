ru ua
Чт, 07 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Что происходит в битве за Донбасс: сводка британской разведки

Новина українською →
Украина, Четверг 07 июля 2022 09:36
Что происходит в битве за Донбасс: сводка британской разведки Фото: в боях на Донбассе наметилась пауза (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В боях на Донбассе наметилась пауза. Российские войска переформировываются после наступления на прошлой неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

По данным британской разведки вдоль линии фронта в Донецке продолжался сильный обстрел, но Россия не добилась значительных успехов.

"Российские подразделения, участвовавшие наступлении на прошлой неделе, сейчас, вероятно, переформировываются", - отметили в Минобороны Британии.

Отметим, по данным британской разведки, после захвата почти всей территории Луганской области российские войска попытаются взять под контроль и Донецкую область и будут равнять города с землей артиллерией.

Напомним, по данным Института изучения войны (ISW), Россия взяла "оперативную паузу" в боях за Донбасс. При этом Кремль готовит экономику к затяжной войне.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донбасс
NEWS
ВСУ ликвидировали еще 150 оккупантов: названы новые потери РФ
ВСУ ликвидировали еще 150 оккупантов: названы новые потери РФ
DAILY
Валентин Бадрак: Без мощных поставок оружия эта война может длиться годами
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Валентин Бадрак: Без мощных поставок оружия эта война может длиться годами