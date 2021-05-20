"Програш Байдена": Зеленський про можливе скасування санкцій проти "Північного потоку-2"

За його словами, після розмови Байдена та президента РФ Володимира Путіна є ризик скасування санкцій проти "Північного потоку-2".

"Є великий ризик, що вони можуть натиснути на США, щоб зняти санкції. Я вважаю, що це буде програш США, особисто Байдена. Я це говорю відкрито. Це буде серйозна геополітична перемога Росії", - заявив Зеленський.

Зазначимо, раніше такі видання як Axios, Reuters та Bloomberg писали, що Білий дім планує відмовитись від санкцій проти "Північного потоку-2". Вони писали, що це може означати, що адміністрація Байдена не бажає ставити під загрозу свої відносини з Німеччиною через російський трубопровід.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель вже офіційно заявила, що Байден зробив крок назустріч Німеччині в питанні "Північного потоку-2", але думки щодо проекту у країн ще різняться.