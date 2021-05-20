"Програш Байдена": Зеленський про можливе скасування санкцій проти "Північного потоку-2"

Президент України Володимир Зеленський відреагував на можливе скасування санкцій США против "Північного потоку-2". Він заявив, що це буде особистий програш президента Америки Джо Байдена.
Про це Зеленський заявив на прес-конференції.
За його словами, після розмови Байдена та президента РФ Володимира Путіна є ризик скасування санкцій проти "Північного потоку-2".
"Є великий ризик, що вони можуть натиснути на США, щоб зняти санкції. Я вважаю, що це буде програш США, особисто Байдена. Я це говорю відкрито. Це буде серйозна геополітична перемога Росії", - заявив Зеленський.
Зазначимо, раніше такі видання як Axios, Reuters та Bloomberg писали, що Білий дім планує відмовитись від санкцій проти "Північного потоку-2". Вони писали, що це може означати, що адміністрація Байдена не бажає ставити під загрозу свої відносини з Німеччиною через російський трубопровід.
Канцлер Німеччини Ангела Меркель вже офіційно заявила, що Байден зробив крок назустріч Німеччині в питанні "Північного потоку-2", але думки щодо проекту у країн ще різняться.
Нагадаємо, у Сенаті США розкритикували рішення щодо Nord Stream 2.
Зазначимо, 19 травня Держдеп зробив офіційну заяву щодо "Північного потоку-2". Він заявив, що США не пом'якшують політику щодо газопроводу.