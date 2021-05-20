ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Байден зробив крок назустріч Німеччині в питанні "Північного потоку-2", - Меркель

Новость на русском →
Берлін, Четвер 20 травня 2021 14:02
Байден зробив крок назустріч Німеччині в питанні "Північного потоку-2", - Меркель Фото: канцлер Німеччини Ангела Меркель (Sean Gallup/Getty Images)
Автор: Анастасія Рокитна

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що президент США Джо Байден пішов назустріч Німеччині в питанні газопроводу "Північний потік-2". Однак, погляди США і Німеччини на проект залишаються різними.

Про це заявила Меркель, виступаючи в онлайн-форматі на форумі, який організувала телерадіокомпанія WDR.

За словами канцлера, Берлін і Вашингтон "будуть продовжувати контакти з питань точок дотику по відношенню до Росії".

"Президент Байден, зрозуміло, трохи до нас наблизився щодо конфлікту навколо "Північного потоку-2", на який у нас різні погляди", - сказала вона.

Раньше представник Держдепартаменту США Джаліна Портер заявила, що Вашингтон все ще має намір використовувати всі доступні дипломатичні інструменти, щоб зупинити будівництво газопроводу "Північний потік-2".

Також міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив, що Сполучені Штати мають намір відмовитися від санкцій проти "Північний потік-2". Зокрема, за його словами, проти глави компанії Nord Stream 2 Ag Матіаса Варніга.

Зазначимо, 18 травня портал Axios писав, що відмова від санкцій щодо "Північного потоку-2" може означати, що адміністрація Байдена не бажає ставити під загрозу свої відносини з Німеччиною через російський трубопровід.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Джозеф Байден Ангела Меркель Північний потік-2
NEWS
Зеленський назвав умову відставки Авакова
Зеленський назвав умову відставки Авакова
DAILY
Гривня на підйомі. Чому дешевшає долар і що буде з курсом валют
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Гривня на підйомі. Чому дешевшає долар і що буде з курсом валют