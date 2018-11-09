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Прохоренко написав заяву про вихід із правління "Нафтогазу"

Новини » Енергетика    09.11.2018 - 18:15
Фото: Олег Прохоренко (facebook.com/Oleg_Prokhorenko)
Фото: Олег Прохоренко (facebook.com/Oleg_Prokhorenko)

Прохоренко зазначив, що залишається головою правління "Укргазвидобування"

Глава "Укргазвидобування" Олег Прохоренко написав заяву про вихід із правління НАК "Нафтогаз України". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Прохоренка у Facebook.

Прохоренко зазначив, що залишається головою правління "Укргазвидобування", додавши, що його контракт діє до 2020 року.

"Я дійсно написав заяву на вихід із правління НАК "Нафтогаз". Я є членом правління НАКу з травня 2017 року. Це була додаткова "соціальна нагрузка" на додаток до м'ясорубки УГВ", - написав він.

Прохоренко написав заяву про вихід із правління &quot;Нафтогазу&quot;

Нагадаємо, Кабінет міністрів ввів до складу правління НАК "Нафтогаз України" главу правління ПАТ "Укргазвидобування" Олега Прохоренка в травні 2017 року. Крім Прохоренка до складу правління НАКу Кабмін ввів і генерального директора ПАТ "Укртранснафта" Миколу Гавриленка. При цьому главою правління "Нафтогазу" залишився Андрій Коболєв.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Наглядова рада публічного акціонерного товариства "Магістральні газопроводи України" (МГУ) 12 вересня звільнила від виконання обов'язків голови правління Валерія Ноздріна, призначивши замість нього Олександра Лісніченко.

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