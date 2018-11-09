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Прохоренко написал заявление о выходе из правления "Нафтогаза"

Новости » Энергетика    09.11.2018 - 18:15
Фото: Олег Прохоренко (facebook.com/Oleg_Prokhorenko)
Фото: Олег Прохоренко (facebook.com/Oleg_Prokhorenko)

Прохоренко отметил, что остается председателем правления "Укргаздобычи"

Глава "Укргаздобычи" Олег Прохоренко написал заявление о выходе из правления НАК "Нафтогаз Украины". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Прохоренко в Facebook.

Прохоренко отметил, что остается председателем правления "Укргаздобычи", добавив, что его контракт действует до 2020 года.

"Я действительно написал заявление на выход из правления НАК "Нафтогаз". Я являюсь членом правления НАКа с мая 2017 года. Это была дополнительная "социальная нагрузка" в добавок к мясорубке УГД", - написал он.

Прохоренко написал заявление о выходе из правления &quot;Нафтогаза&quot;

Напомним, Кабинет министров ввел в состав правления НАК "Нафтогаз Украины" главу правления ПАО "Укргаздобыча" Олега Прохоренко в мае 2017 года. Кроме Прохоренко в состав правления НАК Кабмин ввел и генерального директора ПАО "Укртранснафта" Николая Гавриленко. При этом главой правления "Нафтогаза" остался Андрей Коболев.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Наблюдательный совет публичного акционерного общества "Магистральные газопроводы Украины" (МГУ) 12 сентября уволил с должности и.о. председателя правления Валерия Ноздрина, назначив вместо него Александра Лисниченко.

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