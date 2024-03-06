Прохождение видеоидентификации для пенсионеров. В ПФУ объяснили, как ознакомиться с решением

"Пенсионера или его законного представителя или помощника сообщают о результате видеоидентификации по электронной почте", - информируют в ПФУ.

Кроме того, пенсионеру, отметившему в заявлении свой индивидуальный налоговый номер, результаты прохождения идентификации направляются в личный кабинет на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины (https://portal.pfu.gov.ua) в раздел "Мои обращения".

В сообщении отмечают, что результаты проведенной видеоидентификации хранятся в личном кабинете пенсионера в его электронном пенсионном деле на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины