Прохождение видеоидентификации для пенсионеров. В ПФУ объяснили, как ознакомиться с решением

Результат решения о прохождении видеоидентификации для пенсионеров можно получить по электронной почте или в личном кабинете на веб-портале ПФУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.
"Пенсионера или его законного представителя или помощника сообщают о результате видеоидентификации по электронной почте", - информируют в ПФУ.
Кроме того, пенсионеру, отметившему в заявлении свой индивидуальный налоговый номер, результаты прохождения идентификации направляются в личный кабинет на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины (https://portal.pfu.gov.ua) в раздел "Мои обращения".
В сообщении отмечают, что результаты проведенной видеоидентификации хранятся в личном кабинете пенсионера в его электронном пенсионном деле на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины
Заметим, что в Украине пенсия за выслугу лет может быть назначена только отдельным сотрудникам, долго работавшим и имеющим большой страховой стаж.
Как сообщалось, желающие принять добровольное участие в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования могут заключить новые договоры на 2024 год.
Следует отметить, что размер будущей пенсии в Украине можно сосчитать самостоятельно. Для этого Пенсионный фонд создал специальный онлайн-калькулятор.
Напомним, ранее Пенсионный фонд разрешил покупать страховой стаж для будущей пенсии или увеличения ее размера.
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