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Проходження відеоідентифікації для пенсіонерів. У ПФУ пояснили, як ознайомитись із рішенням

Фото: як ознайомитись з рішенням про проходження відеоідентифікації для пенсіонерів (freepik.com)
Автор: Ярослава Борзова

Результат рішення про проходження відеоідентифікації для пенсіонерів можна отримати електронною поштою чи в особистому кабінеті на вебпорталі ПФУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України.

"Пенсіонера або його законного представника чи помічника повідомляють про результат відеоідентифікації електронною поштою", - інформують у ПФУ.

Крім того, пенсіонеру, який зазначив у заяві свій індивідуальний податковий номер, результати проходження ідентифікації надсилаються в особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України (https://portal.pfu.gov.ua) в розділ "Мої звернення".

У повідомленні зауважують, що результати проведеної відеоідентифікації зберігаються в особистому кабінеті пенсіонера в його електронній пенсійній справі на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України

Пенсії в Україні

Зауважимо, що в Україні пенсія за вислугу років може бути призначена лише окремим співробітникам, які довго працювали та мають великий страховий стаж.

Як повідомлялось, охочі взяти добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування можуть укласти нові договори на 2024 рік.

Слід зазначити, що розмір майбутньої пенсії в Україні можна порахувати самостійно. Для цього Пенсійний фонд створив спеціальний онлайн-калькулятор.

Нагадаємо, раніше Пенсійний фонд дозволив купувати страховий стаж для майбутньої пенсії або для збільшення її розміру.

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