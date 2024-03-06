Проходження відеоідентифікації для пенсіонерів. У ПФУ пояснили, як ознайомитись із рішенням

Пенсії в Україні

Зауважимо, що в Україні пенсія за вислугу років може бути призначена лише окремим співробітникам, які довго працювали та мають великий страховий стаж.

Як повідомлялось, охочі взяти добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування можуть укласти нові договори на 2024 рік.

Слід зазначити, що розмір майбутньої пенсії в Україні можна порахувати самостійно. Для цього Пенсійний фонд створив спеціальний онлайн-калькулятор.

Нагадаємо, раніше Пенсійний фонд дозволив купувати страховий стаж для майбутньої пенсії або для збільшення її розміру.

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