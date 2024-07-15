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По просьбе Украины. В Литве возвращают платное обучение для украинских студентов

Фото: в Литве возвращают платное обучение для украинских студентов (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Власти Литвы с сентября перестанут покрывать расходы на обучение украинских студентов. Соответствующее решение приняли по просьбе Украины.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в комментарии LRT заявили в литовском Министерстве образования.

Студенты из Украины, которые уже поступили в вуз, смогут закончить его без платы за обучение. Но с сентября такая возможность будет недоступна для новых студентов.

В ведомстве подчеркнули, что всю помощь украинцам оказывают в соответствии с потребностями Украины. Поэтому литовские власти не хотят поощрять "утечку мозгов" из страны. 

"Это желание украинской стороны. В Украине есть высшие учебные заведения, и на данный момент нет необходимости переводить обучение в другие места", - добавили в ведомстве 

Поэтому, как уточняет LRT, с этого года украинцы, которые получили среднее образование и сдали выпускные экзамены в Литве, будут подчиняться тем же общим правилам, что и граждане Литвы

Несмотря на такое решение властей Литвы, некоторые высшие учебные заведения решили продолжить полное или частичное финансирование обучения украинских студентов. В частности, это:

  • Вильнюсский колледж;
  • Вильнюсский технический университет имени Гедиминаса;
  • Университет Витаутаса Магнуса.

Напомним, ранее стало известно, что украинские студенты могут выезжать за границу для обучения. Это, в частности, касается и мужчин. В Кабмине назвали условия.

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