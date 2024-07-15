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На прохання України. У Литві повертають платне навчання для українських студентів

Фото: у Литві повертають платне навчання для українських студентів (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Влада Литви з вересня перестане покривати витрати на навчання українських студентів. Відповідне рішення ухвалили на прохання України.

Як повідомляє РБК-Україна, про це в коментарі LRT заявили в литовському Міністерстві освіти.

Студенти з України, які вже вступили до вишу, зможуть закінчити його без плати за навчання. Але з вересня така можливість буде недоступною для нових студентів.

У відомстві наголосили, що всю допомогу українцям надають відповідно до потреб України. Тому литовська влада не хоче заохочувати "витік мізків" з країни.

"Це бажання української сторони. В Україні є вищі навчальні заклади, і на даний момент немає потреби переводити навчання в інші місця", - додали у відомстві.

Тому, як уточнює LRT, з цього року українці, які отримали середню освіту та склали випускні іспити в Литві, підпорядковуватимуться тим же загальним правилам, що й громадяни Литви.

Незважаючи на таке рішення влади Литви, деякі вищі навчальні заклади вирішили продовжити повне чи часткове фінансування навчання українських студентів. Зокрема, це:

  • Вільнюський коледж;
  • Вільнюський технічний університет імені Гедімінаса;
  • Університет Вітаутаса Магнуса.

Раніше стало відомо, що українські студенти можуть виїжджати за кордон для навчання. Це, зокрема, стосується і чоловіків. У Кабміні назвали умови.

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ЛитваВійна в УкраїніСтуденти