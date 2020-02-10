ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Українці приєдналися до американських ІТ розробників аерокосмічної сфери

Новини » Телеком & IT     10.02.2020 - 22:42
Українці приєдналися до американських ІТ розробників аерокосмічної сфери
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Інженери Progresstechgroup приступили до розробки IT забезпечення для аерокосмічної сфери

Інженери Progresstechgroup приступили до розробки IT-забезпечення для аерокосмічної сфери. Про це в компанії повідомили на своїй сторінці в Facebook, передає РБК-Україна.

“Професійні якості українських програмістів з використанням сучасних технологій в області проектного менеджменту, помножені на накопичені знання “Прогрестех-Україна“, дозволили отримати перший портфель компанії IT замовлень, а також статус офіційного постачальника інженерних послуг найбільшого гравця аеронавігаційного сектора“, - заявили в компанії

Раніше фахівці Progresstechgroup реалізувала ряд демонстраційних проектів по створенню затребуваних у галузі програмних продуктів і приложений.

Крім того, за інформацією компанії, першим проектом в аерокосмічній сфері стало прототипування інтерфейсів технічної та архітектурної валідації, а також розробка human-in-the-loop системи оцінювання.

Як писало раніше РБК-Україна, команда українських інженерів Progresstechgroup взяла участь у проектуванні літаків нового сімейства Boeing.

Повідомлялося, що група компаній зі штаб-квартирою в Х'юстоні (США) працює на світовому ринку інжинірингових послуг з 1991 року. До її складу входять український партнер Boeing "Прогрестех Україна", "Тукана Інжиніринг Україна", бере участь у створенні літаків Гольфстрім на замовлення Spirit, а також Соирі Inc, що розробляє програмне забезпечення в області моделювання сипучих матеріалів, яка працює за контрактами з різними організаціями США, від NASA до фармацевтичних компаній.

Кабмін призначив главу Держкосмосу і прийняв ще ряд кадрових рішень SpaceX відклала запуск нової партії супутників для глобального інтернету
Новини України ITкосмос
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся