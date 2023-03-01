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Военные РФ обстреливают Херсон из города Голая Пристань (спутниковые снимки)

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Среда 01 марта 2023 20:02
Военные РФ обстреливают Херсон из города Голая Пристань (спутниковые снимки) Фото: военные РФ обстреливают Херсон из города Голая Пристань (t.me/svoboda_radio)
Автор: Татьяна Степанова

Спутниковые снимки от 23 февраля, опубликованные "Радио Свобода", свидетельствуют о том, что российские войска обстреливают Херсон из временно оккупированного города Голая Пристань на левом берегу Днепра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

На снимке можно увидеть одну из возможных баз русской армии в санатории "Гопри" в городе Голая Пристань. Там оккупанты вырыли многочисленные окопы и построили укрепления.

Военные РФ обстреливают Херсон из города Голая Пристань (спутниковые снимки)

Также "Радио Свобода" опубликовало спутниковые снимки позиций российской артиллерии к западу от Голой Пристани, между селами Забарино и Старая Збурьевка. С этих позиций оккупанты также обстреливают Херсон.

Военные РФ обстреливают Херсон из города Голая Пристань (спутниковые снимки)Военные РФ обстреливают Херсон из города Голая Пристань (спутниковые снимки)

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что за прошедшие сутки российские кафиры 86 раз били по Херсону и области. В частности, Херсон был атакован 9 раз, за сутки погибли 5 человек, еще 7 получили ранения.

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