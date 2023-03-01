Военные РФ обстреливают Херсон из города Голая Пристань (спутниковые снимки)

Спутниковые снимки от 23 февраля, опубликованные "Радио Свобода", свидетельствуют о том, что российские войска обстреливают Херсон из временно оккупированного города Голая Пристань на левом берегу Днепра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода" .

На снимке можно увидеть одну из возможных баз русской армии в санатории "Гопри" в городе Голая Пристань. Там оккупанты вырыли многочисленные окопы и построили укрепления.

Также "Радио Свобода" опубликовало спутниковые снимки позиций российской артиллерии к западу от Голой Пристани, между селами Забарино и Старая Збурьевка. С этих позиций оккупанты также обстреливают Херсон.