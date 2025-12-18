Программу МВФ для Украины могут скорректировать: от чего это зависит

Он отметил, что новая программа с МВФ, которая на сегодняшний день уже согласована, может быть скорректирована в зависимости от сроков и механизма финансирования Украины, который согласует ЕС.

"В зависимости от того, какие решения будут приняты сегодня или завтра, соответственно, будет изменяться и опциональность, и, возможно, (от этого - ред.) будет зависеть график. Пока наш базовый сценарий состоит в том, что будет и репарационный кредит и программа с МВФ в начале следующего года", - сказал Николайчук.

Он отметил, что неопределенность с решением ЕС сохраняется.

"В зависимости от того, как будет меняться ситуация, так же мы будем и корректировать наши сценарии и реакцию на них", - добавил заместитель главы НБУ.

Стоит заметить, что определение инструмента финансирования Украины от партнеров является предпосылкой для выделения МВФ новой программы финансирования.