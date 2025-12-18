Программу МВФ для Украины могут скорректировать: от чего это зависит

Программа кредитования от МВФ может быть скорректирована в зависимости от того, какое решение о финансировании Украины примет Евросоюз.
Об этом в ответ на вопрос корреспондента РБК-Украина на брифинге заявил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук.
Он отметил, что новая программа с МВФ, которая на сегодняшний день уже согласована, может быть скорректирована в зависимости от сроков и механизма финансирования Украины, который согласует ЕС.
"В зависимости от того, какие решения будут приняты сегодня или завтра, соответственно, будет изменяться и опциональность, и, возможно, (от этого - ред.) будет зависеть график. Пока наш базовый сценарий состоит в том, что будет и репарационный кредит и программа с МВФ в начале следующего года", - сказал Николайчук.
Он отметил, что неопределенность с решением ЕС сохраняется.
"В зависимости от того, как будет меняться ситуация, так же мы будем и корректировать наши сценарии и реакцию на них", - добавил заместитель главы НБУ.
Стоит заметить, что определение инструмента финансирования Украины от партнеров является предпосылкой для выделения МВФ новой программы финансирования.
Напомним, 26 ноября стало известно, что Украина и МВФ согласовали новую программу кредитования на 8,2 млрд долларов.
Окончательное решение еще должен принять Исполнительный совет МВФ - после выполнения Украиной предварительных условий и при наличии подтвержденного финансирования от доноров.
Программа направлена на сохранение экономической стабильности, снижение долговых рисков, борьбу с коррупцией и улучшение управления.
От Украины ожидают усиления борьбы с уклонением от налогов, расширения налоговой базы, закрытия таможенных лазеек, отмены льгот по НДС и принятия бюджета-2026 в рамках новой программы.