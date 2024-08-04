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Программное обеспечение подлодок Британии создали в РФ и Беларуси, - The Telegraph

Фото: подлодки Британии имеют программное обеспечение, разработанное в РФ и Беларуси (wikipedia.org)
Автор: Наталья Юрченко

Британские инженеры атомных подлодок используют программное обеспечение, разработанное в России и Беларуси. Это противоречит правилам Министерства обороны Великобритании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

Как отмечается, программное обеспечение должно было быть создано британским персоналом, но его разработку частично передали инженерам из Сибири и Минска.

Издание отмечает, что в Британии есть опасения, что код, созданный российскими и белорусскими разработчиками, может быть использован для раскрытия местонахождения британских подлодок. The Telegraph пишет, что Министерство обороны Британии признало проблему в безопасности серьезной угрозой обороне и начало расследование.

По данным следствия, компания, передавшая работу над внутренней сетью персонала для инженеров атомных подлодок в Россию и Беларусь, сначала держала это в тайне. Фирма пыталась скрыть, где базируются работники, давая им ложные имена погибших британцев.

Как объясняет издание, компания Rolls-Royce Submarines, управляющая флотом атомных подлодок Великобритании, хотела обновить интранет своего персонала и передала эту работу субподрядчику - цифровой консалтинговой фирме WM Reply.

Тогда WM Reply использовала разработчиков из Беларуси, один из которых фактически работал из дома в Томске (Сибирь) согласно документам, поданным по запросу Министерства обороны.

Теперь есть опасения, что дальнейшие оборонные возможности Британии могли быть скомпрометированы, поскольку выяснилось, что предыдущий проект также был передан разработчикам в Минске.

 

Напомним, ранее издание The Times сообщило, что Великобритания планирует разработать оружие для противостояния ядерному оружию России.

Также в июле Минобороны Британии заявило, что заказало ракеты Martlet (LMM). Часть из них будет передана Украине.

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