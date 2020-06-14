Програму пілотованих польотів NASA вперше очолить жінка

Кеті Людерс стане першою жінкою, яка очолить програму пілотованих космічних польотів Національного космічного агентства США (NASA). За час роботи в NASA вона керувала запусками державних та комерційних вантажів на орбіту і на МКС.

Про це глава NASA Джим Брайденстайн написав у Twitter.

Він зазначив, що Людерс є підходящою людиною для такої роботи.

Як пише DW, попередник Людерс на цій посаді Дуглас Ловерро пішов у відставку за кілька днів до відправки до МКС корабля Crew Dragon компанії SpaceX Ілона Маска.

Рішення Ловерро стало несподіваним, при цьому ні він, ні керівництво NASA не виступили з якимись поясненнями.

Після відходу Ловеррро саме Людерс взяла на себе управління запуском Crew Dragon з двома астронавтами на борту - Робертом Бенкеном і Дугласом Херлі. Вона ж буде займатися підготовкою їхнього повернення на Землю.

Людерс також буде керувати реалізацією програми за висадку на Місяць в 2024 році двох американських астронавтів - першої в історії жінки і ще одного чоловіка.

Нагадаємо, SpaceX стала першою комерційною компанією, яка відправила корабель з людьми в космос. Корабель Crew Dragon відправив на Міжнародну космічну станцію двох американських астронавтів.

Запуск корабля відбувся 30 травня з космодрому на мисі Канаверал у США.

Астронавти Боб Бенкен і Дуглас Херлі змогли покинути корабель і зійти на борт МКС через 2 години після стикування.

Crew Dragon повернеться на Землю приблизно через 2 місяці.